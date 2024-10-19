Adıyaman'da Yahya Sinvar için Yürüyüş Yapıldı

Akedaş Kavşağı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 100. Yıl Parkı'na kadar yürüdü.

Burada gruptakilerin adına konuşan Salman Güzel, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçu işlediğini söyleyen Güzel, şunları kaydetti:

"Gazze'de bir yıldan fazladır soykırım yapılıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 45 binden fazla insanın katledilmesine neden oldu. Hiçbir ölçü ve kaide tanımayan siyonist işgal rejimi hastaneleri, okulları, camileri, fırınları, kamu binalarını ve sivil yerleşim yerlerini bombalayarak soykırım suçlarını işlemeye devam etmektedir. İnsanlığın bittiği yerdeyiz."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA