Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği uyuşturucu denetimlerinde 215 gram sentetik kannabinoid, bonzai, metamfetamin ve captagon ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 215 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 95 adet captagon, 12 gram bonzai, 9 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, olayla bağlantılı 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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