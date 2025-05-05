Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği uyuşturucu denetimlerinde 215 gram sentetik kannabinoid, bonzai, metamfetamin ve captagon ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 215 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 95 adet captagon, 12 gram bonzai, 9 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, olayla bağlantılı 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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