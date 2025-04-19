Adıyaman'da Seyir Halindeki Tırın Dorsesi Yandı

Adıyaman'da seyir halinde ilerleyen tırın dorsesi yandı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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Adıyaman'da Seyir Halindeki Tırın Dorsesi Yandı

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında Mahsun Solmaz'a ait 31 ADB 513 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Tırın dorsesinden yükselen dumanları fark eden sürücü Mahsun Solmaz, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırın dorsesinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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