Adıyaman’da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Mehmet K.’nin kullandığı otomobil virajda takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman’da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
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Adıyaman’ın Besni ilçesi Gölbaşı yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet K. idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı ve şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, Mehmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazanın nedenini belirlemek için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Adıyaman Trafik kazası
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