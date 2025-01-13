Adıyaman’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile traktör çapıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Göksu idaresindeki 02 ADV 801 plakalı traktör ile Nedim Fırat idaresindeki 02 FH 174 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Akpınar Köyü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Nedim Fırat ile otomobilde bulunan Hazal Fırat yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı - Resim : 1
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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