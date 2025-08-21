Adıyaman’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynel U. yönetimindeki 07 LPA 48 plakalı otomobil ile Özcan A.’nın kullandığı 02 KR 923 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA