Adıyaman’da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Hafif Yaralı

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Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, 7 Haziran 2025’te, 02 BC 832 plakalı otomobil ile 02 HS 703 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale etti ancak yaralı, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı ve araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA