Adıyaman’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada Efe Ertürk ve Batuhan Ertürk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent yakınlarında, 7 Haziran 2025’te meydana gelen kazada, 02 ADM 342 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Efe Ertürk ve Batuhan Ertürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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