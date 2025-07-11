Adıyaman’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi SANKO kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan A. idaresindeki 02 AEF 163 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Serkan A. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Serkan A.’yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA