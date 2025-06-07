Adıyaman’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı’nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mahmut G., hastaneye kaldırıldı.
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Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Sebze Hali yakınlarında, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, Mahmut G. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mahmut G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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