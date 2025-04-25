Adıyaman’da Minibüsle Motosiklet Çarpıştı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da Minibüsle Motosiklet Çarpıştı

Alınan bilgilere göre, Kahta-Diyarbakır karayolu üzerindeki Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs ile M.T.’nin sürdüğü motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü M.T., yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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