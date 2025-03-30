Adıyaman’da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Adıyaman’da seyir halindeyken lastik patlaması sonrası kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Adıyaman’da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Serdar T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin, Adıyaman-Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde lastiği patladı.

Patlayan lastikten dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serdar T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Adıyaman Trafik kazası
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