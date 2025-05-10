Adıyaman’da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman’da, haklarında uzun süreli hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Adıyaman’da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman’da, haklarında uzun süreli hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, diğeri ise “kasten yaralama” suçlarından hüküm giymişti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. ve M.T. isimli şahıslar takibe alındı. Jandarma tarafından saklandıkları yerde yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca tutuklanan iki hükümlü, cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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