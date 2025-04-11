Adıyaman'da Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Meydana gelen kavgada M.Ö.A., isimli bir kişi darp neticesinde yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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