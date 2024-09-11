Adıyaman'da İş Cinayeti: İnşaatın 5. Katından Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir inşaatta çalışan Selahattin Bingöl, 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Adıyaman'da İş Cinayeti: İnşaatın 5. Katından Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan Selahattin Bingöl (40) isimli işçi 5. katta dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gerger Devlet Hastanesi’ne ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Selahattin Bingöl, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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