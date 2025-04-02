Adıyaman'da Fıstık Yüklü Kamyon Devrildi

Adıyaman'da fıstık yüklü kamyon kontrolden çıktı ve devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da Fıstık Yüklü Kamyon Devrildi

Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde A.Y. idaresindeki 27 BB 642 plakalı fıstık kabuğu yüklü kamyon, Yenikent yönünden şehir merkezi istikametine doğru ilerlerken Merinos Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Kaza sonrası kapanan yol, kamyonun olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Adıyaman kaza Trafik kazası
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