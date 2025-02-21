Adıyaman’da FETÖ Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltında

Adıyaman’da terör örgütü FETÖ/ PYD’ye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 5 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman’da FETÖ Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltında

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bir döner zinciri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 5 şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahısların adreslerine operasyon yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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