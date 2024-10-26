Adıyaman'da Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında ve üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı.

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Adıyaman'da Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında ve üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen M.C.A. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 180 adet captagon sentetik uyuşturucu hap, 5 adet lyrica uyuşturucu hap, 5 adet ecstacy uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu haplar muhafaza altına alınırken şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Adıyaman'da Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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