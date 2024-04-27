Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. İlk belirlemelere göre, yaşanan olayda 2 polis yaralandı.

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'daki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Yaşanan olay sonrası polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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