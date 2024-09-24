Adıyaman Bu Ay Uyuşturucu Denetiminde 152 Kişiye İşlem Yaptı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içerisinde yapılan uyuşturucu denetimleri çerçevesinde 1 kilo 316 gram sentetik kannabinoid, 63.53 gram metamfetamin, 198 adet sentetik ecza hapı, 341 gram esrar, 3 adet ecstasy, 2 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken toplam 152 şahıs hakkında işlem yapıldı. Emniyette işlemleri yapılan 152 kişiden 5’i ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA