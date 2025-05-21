Adıyaman Besni’de Feci Kaza

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Gaziantep Caddesi üzerinde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Cuma Ürkü’ye, E.B. yönetimindeki 01 EVE 55 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ürkü, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Cuma Ürkü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ürkü’nün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından büyük üzüntü yaşayan Ürkü’nün ailesi ve yakınları, hastaneye akın etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü E.B.’nin ifadesi alınırken, kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumu inceleme altına alındı. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA