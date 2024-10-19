ADARAY 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Hizmete Başlıyor

‘Teşkilat bizim ruhumuzdur’ vurgusu yapan Başkan Alemdar, ADARAY’la ilgili müjdeli haberi paylaştı. Alemdar, “ADARAY’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Ulaşımda maksimum memnuniyet için çok çalışıyoruz. Planladığımız adımları süratle attığımızda hizmetteki kalite artışını da hep birlikte inşallah görmüş olacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Arifiye 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katılarak teşkilat yöneticileri ve partililerle bir araya geldi. Kongreye ayrıca AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Teşkilatlarının bu işin ‘ruhu’ olduğuna dikkat çeken Alemdar, "Teşkilatlar bizim evimiz, ruhumuzdur" sözlerine dikkat çekti.



ADARAY’la ilgili beklenen müjdeyi paylaşan Alemdar, “Arifiye’de alt yapı ve üstyapıda hummalı bir çalışma yapıyoruz. Hanlı’dan geçen güzergahı yılbaşından itibaren inşallah hizmete alacağız. Atatürk Caddesi’ni sil baştan yeniliyoruz. Ayrıca beklediğimiz ADARAY hattımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete alacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Güzergahını inşallah Sapanca’ya kadar uzatma hedefindeyiz” dedi.



Metrobüs hamlesinin toplu taşımada önemli bir adım olacağını aktaran Başkan Alemdar, “Metrobüslerin de toplu taşımada ihtiyacın olduğu Yenikent bölgesine kazandırılacağını ifade edelim. Şehrin ulaşım alt yapısını bir an evvel güçlendirmek ve vatandaşımızın ulaşımı en güvenli, huzurlu şekilde yapmasını sağlamak için ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Planladığımız adımları süratle attığımızda hizmetteki kalite artışını da hep birlikte inşallah görmüş olacağız” diye konuştu. Başkan Alemdar, ayrıca kongrede yine ‘kentsel dönüşüm’ vurgusu yaptı, ulaşım ve suda yapılan indirimle ilgili güzel dönüşleri paylaştı ve Arifiye sınırlarında yer alan Sapanca Gölü’nün korunmasıyla ilgili atılacak adımlardan söz etti.

Kaynak: İHA