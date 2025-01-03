Adapazarı'nda Yangın Paniği: 4 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın çevre sakinlerinde paniğe neden olurken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yeni Bosna Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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