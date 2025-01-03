Adapazarı'nda Yangın Paniği: 4 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yeni Bosna Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA