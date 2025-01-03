Adapazarı'nda Yangın Paniği: 4 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın çevre sakinlerinde paniğe neden olurken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Adapazarı'nda Yangın Paniği: 4 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yeni Bosna Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adapazarı'nda Yangın Paniği: 4 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya
Son Güncelleme:
Muğla'da Yağış Alarmı: Su Baskınlarına Dikkat Muğla'da Yağış Alarmı: Su Baskınlarına Dikkat
Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu
Tarlaya Giren Otomobil Ağaçlara Çarptı! Araçtan Fırlayan Yolcu Hayatını Kaybetti Tarlaya Giren Otomobil Ağaçlara Çarptı! Araçtan Fırlayan Yolcu Öldü
Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor