Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Kadirli kara yolu Faydalı Mahallesi civarında meydana gelen kazada, Ahmet Ağaçdelen yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 AZ 762 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Ahmet Ağaçdelen, M.T. Durmuş (24), A. Yiğit (26), O.E Ağaçdelen (15), A. Yiğit (59) ve E. Durmuş (54) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Ağaçdelen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.