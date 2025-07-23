Adana’da Taksi Durağında Silahlı Dehşet: 2 Sürücü Yaralandı

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Olay, Toros Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi taksi durağına gelerek 43 yaşındaki F.P. ve 45 yaşındaki F.T. ile tartışmaya girdi. Kısa sürede büyüyen gerginlik, silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheli, yanında taşıdığı tabancayla her iki sürücüye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği iki sürücü, ayaklarından yaralanarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı şoförler, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan F.P. ve F.T.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA