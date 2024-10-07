Adana’da Sokak Ortasında El Bombası Bulundu
Adana merkezinde sokak ortasında el bombası bulundu. İhbar sonrası bölgeye intikal eden bomba imha uzmanları, kontrollü bir şekilde bombayı bulunduğu yerden kaldırdı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yürüdüğü sırada yolda el bombası gördü ve durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanları kontrollü bir şekilde el bombasını bulunduğu yerden aldı. El bombası incelenmek üzere kriminale götürüldü.
Kaynak: İHA
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