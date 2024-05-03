Adana'da organ ticareti operasyonu: Suriye ve İsrail uyruklu şüpheliler gözaltına alındı

Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adana'da organ ticareti operasyonu: Suriye ve İsrail uyruklu şüpheliler gözaltına alındı

Adana'ya sağlık turizmi için gelen 7 kişiden 2'sinin sahte pasaport kullandığı tespit edildi. Bu kişilerin Suriye uyruklu olduğu belirlendi ve böbrek nakli için para karşılığında anlaşma yaptıkları ortaya çıktı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.M. ile E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

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