Adana'da Korkutan Yangın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayan yangın tarım alanına sıçradı. Korkutan alevler kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Adana'da Korkutan Yangın

Birkent Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tarım alanına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Adana'dan ve Osmaniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bozdoğan'da Muhtarlara Özel Hizmet Binası Geliyor Bozdoğan'da Muhtarlara Özel Hizmet Binası Geliyor
Dünyanın En Akıllı 10 Şehri Açıklandı: Listedeki şehirler Şaşırttı Dünyanın En Akıllı 10 Şehri Açıklandı: Listedeki şehirler Şaşırttı
Elazığ'da Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Destek Elazığ'da Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Destek
Dünyanın En Zehirli Gıdası Yiyen Anında Kanser Oluyor: DSÖ'den Hayati Uyarı Dünyanın En Zehirli Gıdası Yiyen Anında Kanser Oluyor: DSÖ'den Hayati Uyarı