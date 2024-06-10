Adana'da korkutan orman yangını: Kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde, Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Adana'da korkutan orman yangını: Kontrol altına alındı

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 4 su tankı ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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