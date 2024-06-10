Adana'da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde, Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Adana'da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 4 su tankı ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Kaynak: AA

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