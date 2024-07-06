Adana'da kalaşnikoflu kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana’da meydana gelen kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1115 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kamuran P. ve A.Ş. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı.

A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof tüfek ile Kamuran P.‘nin göğüs, kol ve bacağına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kamuran P.‘yi Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırırken polis ekipleri ise kaçan A.Ş.’yi Yeşilbağlar Mahallesi’nde kol ve bacağından yaralanmış halde buldu. A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken Kamuran P. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





Kaynak: İHA