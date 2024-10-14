Adana'da Kadın Cinayeti: Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Adana'da bir zanlı bir kadını tabanca ile öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Adana'da Kadın Cinayeti: Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki Emre Naynal (37) ve yanındaki Ayşegül Sefer'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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