Adana'da İki Kardeşi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Olay, 3 Mart'ta Adana Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki A.T., kardeşleri A.E.D. (16) ve M.D. (17) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada kardeşlerin küfür ettiğini öne süren şüpheli bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan A.E.D. ve M.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis tarafından yakalanan A.T.'nin ifadesinde "Oruçluydum, sinir tepeme çıktı yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA