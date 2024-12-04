Adana'da Feci Kaza: Kaldırımda Yürüyen Kadına Araba Çarptı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göçyolu'nda gündüz saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen E.İ. isimli kadına çarptı.

Kazada yaralanan E.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA