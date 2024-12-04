Adana'da Feci Kaza: Kaldırımda Yürüyen Kadına Araba Çarptı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göçyolu'nda gündüz saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen E.İ. isimli kadına çarptı.

Kazada yaralanan E.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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