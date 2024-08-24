Adana'da Domates Yüklü Kamyon Devrilip Metrelerce Sürüklendi
Adana'da kontrolden çıkan domates yüklü kamyon devrildi ve trafikte metrelerce sürüklendi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, kasadaki domatesler yola saçıldı.
Kaza Göz Göre Göre Geldi— Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 24, 2024
📌 Domates Yüklü Kamyon Trafiğin Ortasında Devrildi
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan domates yüklü kamyonun devrilmesi, seyir halindeki bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan- Kadirli karayolu Haydarağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Domates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. O anlar ise arkada seyir halindeki başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kasadaki domatesler ise yola saçıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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