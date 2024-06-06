Adana'da bir kişi, kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü

Adana'da bir kişi kız kardeşine kötü davrandığını öne sürdüğü eniştesini tartışma sonucu tabanca ile vurdu.

Adana'da bir kişi, kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Nisan'da meydana gelen olayda; bir çocuk babası Samet Gençdal (23), kayınbiraderi Ali Yeşilbudak (37) ile evde buluştu. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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