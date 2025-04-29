Adana’da Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

Sarıçam’da sulama kanalındaki bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin vinç ve özel halatlarla gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Adana’da Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

Adana’nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi’nde bir inek, sulama kanalında oluşan bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, hareket edemeyen ve çamura gömülen hayvanı fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ineği kurtarmak için zamanla yarıştı. Bataklıkta sıkışan hayvan, vinç ve özel halatlar kullanılarak dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Operasyon sırasında ineğin zarar görmemesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmasının başarıyla tamamlanmasının ardından ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri, özverili çalışmaları için itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Bayramda Tam 14 İnek Çalındı, Yavrular Annesiz KaldıBayramda Tam 14 İnek Çalındı, Yavrular Annesiz KaldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İnek Adana
Son Güncelleme:
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
Giresun’da Polis Aracının Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti Giresun’da Polis Aracının Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
İnegöl’de Otomobil Traktörle Çarpıştı: 3 Yaralı İnegöl’de Otomobil Traktörle Çarpıştı: 3 Yaralı
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Açıkladı
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı