Adana’da Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

Adana’nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi’nde bir inek, sulama kanalında oluşan bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, hareket edemeyen ve çamura gömülen hayvanı fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ineği kurtarmak için zamanla yarıştı. Bataklıkta sıkışan hayvan, vinç ve özel halatlar kullanılarak dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Operasyon sırasında ineğin zarar görmemesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmasının başarıyla tamamlanmasının ardından ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri, özverili çalışmaları için itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA