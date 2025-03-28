Adana'da 51 Tane Kaçak Telefon Bulundu

Adana'da bir işyerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 51 Tane Kaçak Telefon Bulundu

Adana Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir işyerinde gümrük kaçağı cep telefonları olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler, işyerine baskın yaptı. Baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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