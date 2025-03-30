Adana'da 3 Kişi Silah Ticaretinden Tutuklandı

Adana'da silah ticareti yapan 3 şahıs yakalanıp tutuklandı.

Adana'da 3 Kişi Silah Ticaretinden Tutuklandı

Adana'da Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1'i havalı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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