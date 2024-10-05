'Adana' Videosu Sosyal Medyada Viral Oldu, Kadınlar Bir Anda Çığlık Çığlığa Kaçtı

Adana'da yaşanan bir olay sosyal medyada viral oldu.

Trafikte araçlarıyla seyir halinde olan iki kadın ara sokakta çıkan kavgayı görünce araçlarını durdurarak kavgayı izlemeye karar verdi.

SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KAÇTILAR

Aracı kullanan kadını durdurup olayı izlemek isteyen diğer kadın, silah seslerini duyunca bir anda çığlık çığlığa kaldı ve “Aslı bas, Aslı bas, inanamıyorum” diye bağırarak aracı kullan şoför arkadaşının oradan hızla uzaklaşmasını istedi.

Yaşanan bu olayın ardından ise kadınlar bölgeden ayrıldı.

'ADANA'DA SIRADAN BİR GÜN'

İki kadının çektiği bu görüntüler ise 'Adana'da sıradan bir gün' açıklaması ile sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem