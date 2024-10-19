Açılış İndirimini Duyan Koştu, Birbirlerini Ezdiler

Vatandaşlar, piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının açılışı yapıldı. Mağaza yetkilisi, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler olacağını duyurarak paylaşımlarda bulundu.

Açılış öncesi vatandaşlar mağaza önüne akın etti. İş yerinin kapıları açmasıyla ile vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Mağazada çorap, tişörtler, takım elbiseler piyasanın çok altında fiyatlara satıldı.

Mağaza yetkilisi, “Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim, ilgi gösterdiler” dedi.

Bir vatandaş ise, “Ben zorlukla girdim. Ceket ve çorap alıp iki de çocuk penyesi alabildim” dedi.





Kaynak: İHA