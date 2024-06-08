Acı olay Adana'da meydana geldi: Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğularak öldü

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Acı olay Adana'da meydana geldi: Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğularak öldü

Adana’da 15 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak can verdi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Kentte 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalan 15 yaşındaki Semih Akbaş sulama kanalına girerek serinlemek istedi. Akıntıya kapılan genç adam bir süre sonra suda batarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sualtı polis ekiplerinden “Kurbağa adamlar” sulama kanalına girerek Semih Akbaş’ı arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında Akbaş’ın cansız bedeni Alihocalı Mahallesi’nde bulundu. Akbaş’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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