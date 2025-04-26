Aç Kalan Ayı Camı Kırıp Kümese Girmeye Çalıştı

Bolu'da aç kalan bir ayı indiği köyde tavuk kümesine girmeye çalıştı. Girmek istediği kümesin camını kıran ayı içeri girmeye başaramazken, kümesteki tavuklar panikle etrafta koşuşturduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Deveören köyünde, yiyecek bulmak için köye inen ayı, bir vatandaşın tavuk kümesine girmeye çalışırken camını kırdı.

Camı kırdıktan sonra pencereye başını uzatarak içeriye bakmaya çalışan ayıyı gören tavuklar ise panik yaşadı. Bir süre boyunca içeri girmek için çabalayan ayı, amacına ulaşamayınca bölgeden uzaklaştı.

Olay aynı ise kümesin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Bolu Ayı Tavuk
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