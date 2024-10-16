92 Yaşındaki Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 92 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Zeytin hayatını kaybetti. Salihli'nin Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve 92 yaşında hayatını kaybeden 1 çocuk babası Mehmet Zeytin için Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Zeytin, kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazına Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yanı sıra gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA