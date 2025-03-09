9 Suçtan Aranan Şahıs Banyo Dolabında Yakalandı

Kuşadası'nda 9 suçtan hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir villanın banyosunda saklandığı dolabın içerisinde bulundu.

9 Suçtan Aranan Şahıs Banyo Dolabında Yakalandı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik çalışan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarında bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 7 aydan beri 'hakaret, hakkı olmayan yere tecavüz, suç uydurma, karşılıksız yararlanma ve Vergi Usul Kanununa muhalefet olmak' suçu olmak üzere toplam 9 suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Z.Y. (55) isimli kadının yapılan detaylı çalışma sonucu yerini tespit eden ekipler, şüphelinin bulunduğu villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda villa içerisinde yapılan aramalarda Z.Y. saklandığı banyodaki dolap içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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