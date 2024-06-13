9 aydır aranıyordu: İşitme engelli kadının kemikleri yol kenarında bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 aydır kayıp olan 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'in kemikleri, yol kenarında ağaçlıkların altına gömülü olarak bulundu.

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9 aydır aranıyordu: İşitme engelli kadının kemikleri yol kenarında bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit için yapılan aramalarda, yol kenarında ağaçlıkların altında toprağa gömülmüş insan kemikleri bulundu.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce tutuklanan dini nikahlı eşi M.B, Batman Cezaevi'nden Serik'e getirildi.

M.B'nin Eminceler mevkisinde gösterdiği bölgede yapılan aramada, yol kenarındaki ağaçlıkların arasında toprağa gömülü Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu.

Toplanan kemikler, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

9 aydır aranıyordu: İşitme engelli kadının kemikleri yol kenarında bulundu - Resim : 1

ANNEANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Nihal Babayiğit'in anneannesi Akgül Yılmaz, sinir krizi geçirdi. Torununu her yerde aradıklarını, bir gün döneceği umuduyla yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Devamlı bu yoldan geçtik. Torunum bir kış burada yatmış." dedi.

Genç kadının dayısı Ali Yılmaz da üzgün olduklarını belirterek, "Söyleyecek bir şey yok. Bu insanlık dışı bir şey." ifadesini kullandı.

OLAY

Serik'te 9 Ekim 2023'te kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, genç kadının bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ayrıca olayla ilgili mayıs ayı başında genç kadının kısa bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. ile şüphelinin dini nikahlı eşi B.G. gözaltına alınmış, M.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, B.G. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.​​​​​​​

Kaynak: AA

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