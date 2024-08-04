82 Yaşındaki Adam Evini Tamir Ederken Çatı İskelesinden Düştü

Bolu'da 82 yaşındaki yaşlı adam evini tamir etmek için kurduğu iskeleden düştü. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

82 Yaşındaki Adam Evini Tamir Ederken Çatı İskelesinden Düştü

Bolu'da Civril Mahallesi 1305.Sokak üzerinde, evinin çatısını tamir etmek için Mecit Gülen (82), 2 katlı evinin dışına iskele kurdu. Yaşlı adam sabah saatlerinde evinin tamiri için iskeleye çıktı. 82 yaşındaki Gülen, iskeleden dengesini kaybederek yere düştü ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak yerde yatan Mecit Gülen'den saat 08.00'den öğle saatlerine kadar haber alamayan yakınları 82 yaşındaki adamın yalnız yaşadığı eve giden gitti. Mecit Gülen'in yerde yaralı olarak hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mecit Gülen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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