7 Aylık Bebeğe Kahreden Veda, Babası Tabutu Kucağında Taşıdı

Kırıkkale'de yatak ile baza arasına düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 aylık Yusuf bebek son yolculuğuna uğurlandı. 7 aylık Yusuf bebeğin tabutunu babası kucakladı.

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Olay, dün Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra K., 7 aylık oğlu Yusuf K.'nın yatak ile baza arasında sıkıştığını fark etti. Annenin, bebeğini düştüğü yerden çıkarmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

7 Aylık Bebeğe Kahreden Veda, Babası Tabutu Kucağında Taşıdı - Resim : 1

İlk müdahalesi evde yapılan Yusuf bebek, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

BABASI TABUTUNU KUCAKLADI

Miraç Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yusuf bebeğin tabutuna battaniyesi serildi.

7 Aylık Bebeğe Kahreden Veda, Babası Tabutu Kucağında Taşıdı - Resim : 2

Baba Serdar K., oğlunun tabutunu kucağına alarak cenaze aracına götürdü. Yusuf bebek, gözyaşları içinde dualarla toprağa verildi.

7 Aylık Bebeğe Kahreden Veda, Babası Tabutu Kucağında Taşıdı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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