6 ilde sokak lambası denetimi: 12 Haziran'a kadar geçerli olacak

Dicle Elektrik, 12 Haziran'a kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te TEDAŞ tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını duyurdu.

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6 ilde sokak lambası denetimi: 12 Haziran'a kadar geçerli olacak

Dicle Elektrik, 6 Haziran'dan 12 Haziran'a kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde genel aydınlatma denetimi yapacağını ve bu süre zarfında bazı sokak lambalarının gündüz de yanabileceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran Pazartesi günü yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: İHA

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