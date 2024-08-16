5 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

5 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi mahallesi Kırçiçeği sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında 5 yaşındaki Mahmut M., balkona oynamaya çıktı. Korumalıklara tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü.

Baba Ali M., çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı çocuk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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